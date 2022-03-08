Сейчас есть несколько насущных потребностей законопроектов, отметили в парламенте.

В Верховной Раде Украины готовят "сюрприз" для России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сказал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

Отвечая на вопрос, планируются ли уже следующие заседания парламента, он сообщил: "Есть ряд насущных потребностей по законопроектам. Мы сейчас их собираем, чтобы это было все же какое-то пакетное голосование".

На уточнение, о чем именно идет речь, Чернев заметил: "Это будет сюрпризом для Российской Федерации. Это важные законопроекты".

Он также выразил мнение, что, как и в прошлый раз, заседание ВР будет закрытым и о принятых решениях будет сообщено постфактум.

Как сообщал УНИАН, 3 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечал, что следующее заседание парламента может быть посвящено экономическим вопросам.

По его словам, сейчас есть очень много вопросов, требующих быстрой реакции. Это касается и определенных послаблений для бизнеса, которые создадут возможности работать.

Корниенко добавил, что над этим сейчас работают правительство и Офис президента.

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