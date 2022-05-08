Полк "Азов" поставил под сомнение эффективность санкций против РФ.
Об этом на пресс-конференции заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко.
"Ваше процветание основано на российском газе, но это же цена 50 тысяч украинских жизней. И я очень благодарен за международную помощь, и финансовую, и военную. Но я должен сказать прямо: помощь и санкции сейчас не очень эффективны", - сказал он.
Самойленко также подчеркнул, что военной помощи, предоставляемой партнерами, недостаточно.
"Нам нужно больше оружия, больше амуниции. Украина сейчас - щит всего мира, каким мы были последние несколько столетий", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лизе для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.
Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.
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