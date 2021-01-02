В Офисе украинского президента прогнозируют, что во время визита Макрона будет положено начало ряду новых экономических проектов.

В 2021 году Украину с визитом посетят президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Об этом написал заместитель руководителя Офисе президента Украины, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква в статье для издания "Зеркало недели».

«В первой половине 2021 готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет положено начало также ряду новых экономических проектов», - сообщил он.

Также, добавил Жовква, ожидается визит в Украину главы итальянского правительства. «Учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у президента Зеленского с премьер-министром Италии во время визита в эту страну, ожидаем визит главы итальянского правительства в Украине, который должен состояться в 2021 году», - написал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, в конце декабря Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пообещал посетить Украину, как только позволит эпидемическая ситуация.

Ранее глава государства сообщил о согласии Франции помочь Украине в получении вакцины от коронавируса и назвал это "жестом настоящей дружбы".

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Автор: Светлана Закелова