Ермак заявил, что возвращение пленных среди приоритетов президента.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что уже на следующей неделе будет обсуждаться вопрос обмена пленными с ОРДЛО.

Сейчас по обе стороны есть "около сотни человек", рассказал он в интервью изданию "Сегодня".

По его словам, на неподконтрольную территорию Донбасса отправится миссия Красного Креста, уточнив, что это первый этап подготовки к обмену пленными.

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Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкая задача от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые состоятся в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек, – заявил Ермак.

11 сентября состоялась встреча советников лидеров стран "нормандского формата".

По словам Ермака, переговоры показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров. В то же время замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что участники переговоров договорились поддержать режим тишины на Донбассе. Спорные вопросы намерены согласовать до конца сентября.

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Автор: Наталия Печиборщ