В ОБСЕ сообщили результаты первого заседания ТКГ с участием представителей ОРДЛО от Украины

Политическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с закреплением особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в украинском законодательстве.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Хайди Грау сообщила результаты первого заседания ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, об этом Грау заявила после заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп в режиме видеоконференций, которые состоялись 9-10 июня.

Она отметила, что по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после последнего заседания ТКГ, которое состоялось две недели назад, число нарушений режима прекращения огня заметно снизилось. "Помимо оценки общей ситуации в зоне конфликта, рабочая группа по безопасности занималась вопросами разведения сил и средств, включая определение новых участков, как было поручено лидерами "нормандской четверки" в декабре прошлого года в Париже", - сообщила Грау.

По ее словам, политическая рабочая группа рассматривала вопросы, связанные с закреплением особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) в украинском законодательстве. "Также обсуждались модальности проведения местных выборов в ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями", - отметила посол.

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В дискуссиях рабочей группы по гуманитарным вопросам основное внимание было уделено дальнейшему взаимному освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, а также обеспечению безопасности для проведения подготовительных работ с целью одновременного открытия дополнительных КПВВ на линии соприкосновения в Луганской области.

Кроме того, рабочая подгруппа обсуждала вопросы, связанные с возобновлением работы существующих КПВВ в ходе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Приветствуя готовность сторон к открытию КПВВ в интересах населения, хочу подчеркнуть, что соответствующие решения должны основываться на взаимопонимании и обеспечивать бесперебойное пересечение линии соприкосновения. По взаимному согласию участников, заседание ТКГ будет продолжено в понедельник, 15 июня", - подытожила Грау.

Как сообщал УНИАН, 10 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганской области - председатель международной общественной организации «Луганское землячество», юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Представители украинской делегации во время переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в очередной раз подчеркнули приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украина над государственной границей в зоне конфликта.

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