Это является одним из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину, отмечают в ведомстве.

В Киеве возобновили работу уже 17 диппредставительств.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел на странице в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, с каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в столице Украины.

"Это является одним из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину", - подчеркнули в МИД.

Так, по состоянию на 18 апреля в Киеве снова работали дипломаты: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Ранее сообщалось, что Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС.