В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Сегодня, 13 сентября, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция солидарности в поддержку протестующих в Беларуси.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Читайте такжеВ Минске протестующие начали строить баррикады

В мероприятии приняли участие около 100 человек.

Участники акции держали флаги и плакаты, скандировали «Живе Беларусь», «Уходи» и «Лукашенко - в автозак», а также пели песни группы «Ляпис Трубецкой».

Участники развернули большой флаг бело-красно-белого цвета, который в Беларуси используют участники протестов, и прошли маршем по центральным улицам к посольству Беларуси.

Организаторы мероприятия отметили: "14 сентября гражданин Лукашенко, незаконно удерживающий власть в Беларуси, и президент РФ Владимир Путин собираются вместе, чтобы обсудить новые условия так называемой углубленной интеграции".

Они подчеркивают, что белорусский народ "не давал Лукашенко никаких полномочий обсуждать и подписывать документы, касающиеся судьбы Беларуси".

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова