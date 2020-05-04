В G7 предупредили Украину о потере поддержки в случае нарушения независимости НАБУ

В G7 заявили, что принятие в Украине законодательства, которое будет нарушать независимость антикоррупционных органов, грозит реформам и поддержке международного сообщества.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выступили в защиту независимости Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Европейский Союз продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их приверженность делу борьбы с коррупцией на высших уровнях. Мы поддерживаем то, что украинский народ требовал во время Революции достоинства и продолжает требовать ежедневно с тех пор. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что профильный комитет парламента поддержалзаконопроект, который "позволит уволить" Сытника "как лицо, внесенное в национальный реестр коррупционеров Украины".

Законопроектом №3133, в частности, в законе "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предлагается установить, что директор НАБУ освобождается от должности в случае вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

7 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№3039) об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.

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В пояснительной записке говорится, что 13 декабря 2019 года Ривненский апелляционный суд оставил без изменений решение Сарненского районного суда Ривненской области от 6 сентября 2019 года, которым Сытник признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

Как установлено судами, Сытник, занимая должность директора НАБУ, получил подарок в виде оплаченных услуг аренды домов, чем совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет об отдыхе Сытника с семьей в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» в Ривненской области. В мае 2019 года тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Сытник не заплатил достаточно большую сумму за отдых. 6 сентября того же года Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении и наложил на него штраф в размере 3 тыс. 400 грн с конфискацией подарков в доход государства. Позже Ривненский апелляционный суд поддержал соответствующее решение.

Сытник утверждает, что сам заплатил за отдых на охотничьей базе, и не видит никаких оснований для его отставки.

Сытник был назначен на должность директора НАБУ в апреле 2015 года тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.