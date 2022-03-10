В эти города планируется доставить воду, продукты и лекарства.

В города Энергодар и Мариуполь отправились гуманитарные колонны из Запорожья.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня у нас организовано две гуманитарные колонны: одна снова в Энергодар для того, чтобы все-таки доставить провиант и лекарства, вторая – на Мариуполь, которая тоже должна доставить воду, лекарства, еду и довезти автобусы, на которых потом будут вывозить людей", - рассказал Старух.

Также, по его словам, внутри области начинается частичная эвакуация из городов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха и Степногорск в Запорожье, чтобы в случае боевых действий местное население не пострадало.

"Работа по Гуляйполю и Орехову ведется уже несколько суток, но теперь она станет более системной, более организованной", - отметил глава ОВА.

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