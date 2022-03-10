В города Энергодар и Мариуполь отправились гуманитарные колонны из Запорожья.
Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Сегодня у нас организовано две гуманитарные колонны: одна снова в Энергодар для того, чтобы все-таки доставить провиант и лекарства, вторая – на Мариуполь, которая тоже должна доставить воду, лекарства, еду и довезти автобусы, на которых потом будут вывозить людей", - рассказал Старух.
Также, по его словам, внутри области начинается частичная эвакуация из городов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха и Степногорск в Запорожье, чтобы в случае боевых действий местное население не пострадало.
"Работа по Гуляйполю и Орехову ведется уже несколько суток, но теперь она станет более системной, более организованной", - отметил глава ОВА.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В Мариуполе и Энергодаре идут ожесточенные бои. По состоянию на 10 марта города находятся на грани гуманитарной катастрофы.