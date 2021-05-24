ЦИК отреагировала на новое решение суда об отмене постановления о признании Вирастюка депутатом.

В Центральной избирательной комиссии прокомментировали решение Верховного суда об отмене протокола от 19 мая об установлении результатов промежуточных выборов в округе № 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это постановление, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке", - заявили в ЦИК.

Выборы в 87-м округе: хронология событий

28 марта состоялись парламентские выборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

23 апреля ЦИК подтвердила победу Вирастюка, который набрал 15 тыс. 536 голосов.

В то же время его конкурент - Шевченко получил 15 тыс. 114 голосов.

1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом.

Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.

5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины.

19 мая ЦИК во второй раз установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты были установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным.

Победителем стал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

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Автор: Олег Давыгора