В Центральной избирательной комиссии прокомментировали решение Верховного суда об отмене протокола от 19 мая об установлении результатов промежуточных выборов в округе № 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.
Об этом пишет Радио Свобода.
"Получили сегодня решение об отмене постановления ЦИК от 19 мая. Изучаем сейчас это постановление, и будем решать о возможности обжалования его в апелляционном порядке", - заявили в ЦИК.
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Выборы в 87-м округе: хронология событий
28 марта состоялись парламентские выборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине.
23 апреля ЦИК подтвердила победу Вирастюка, который набрал 15 тыс. 536 голосов.
В то же время его конкурент - Шевченко получил 15 тыс. 114 голосов.
1 мая Большая палата ВС отменила протокол ЦИК, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом.
Решение было принято по апелляционной жалобе Шевченко.
5 мая, учитывая такое решение суда, ЦИК установила отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка народным депутатом Украины.
19 мая ЦИК во второй раз установила результаты выборов в 87-м округе. Результаты были установлены без учета данных голосования на 6 избирательных участках, голосование на которых ЦИК признала недействительным.
Победителем стал кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
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