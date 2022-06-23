Денис Шмыгаль подчеркнул, что этот статус открывает Украине более широкий доступ к программам и фондам ЕС.

Получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе подтверждает успешность внедрения реформ и значительный прогресс Украины в приближении к европейским стандартам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Украинцы своим героизмом и преданностью демократическим ценностям однозначно заслужили быть в кругу большой европейской семьи. Украина преодолела долгий путь трансформации в европейскую страну со свободной рыночной экономикой, развитой демократией и уважением к правам и свободам человека. Получение статуса кандидата свидетельствует об успешности внедрения реформ и значительном прогрессе в приближении к европейским стандартам. Мы уже начали интеграцию во внутренний рынок ЕС. Имеем подписанные авиационный и энергетический "безвизы", близки к заключению таможенного, промышленного и цифрового", - заявил глава правительства.

По его словам, статус кандидата является важным сигналом для всех украинцев, что наше общее будущее — это Европейский Союз, а процесс вступления в ЕС станет неотъемлемой частью пути восстановления Украины.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, этот статус открывает Украине более широкий доступ к программам и фондам ЕС, а также к привлечению новых инвестиций, так как бизнес теперь будет рассматривать Украину как потенциального члена Евросоюза и перспективную площадку для стартапов.

"Дальнейшее вступление нашей страны в ЕС даст преимущества для всех сторон. Украина может гарантировать европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению "зеленого" перехода и уменьшению энергетической зависимости от России, сделать весомый вклад в экономическое развитие и цифровизацию Европы", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Сегодня, 23 июня, Европейский совет принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.