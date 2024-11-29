Украина смогла ускорить абсолютно все процессы и достичь именно дипломатического результата, ожидая его не месяцами, а всего несколько часов, добавил профессор.

Доктор юридических наук, профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, заслуженный юрист Украины Вадим Попко уверен, что во время войны Украина смогла стать трендсеттером в мировой дипломатии.

Об этом он рассказал журналистам в ходе форума "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", сообщают Українські Новини.

"К сожалению, Украина находится в реалиях полномасштабной войны, но несмотря на все смогла максимально использовать это ужасное событие и, не побоюсь этого сказать, стать трендсеттером мировой дипломатии. Мы сломали абсолютно все традиционные и консервативные подходы, которые существуют столетиями в дипломатии", - заявил Вадим Попко, который выступил в качестве модератора во время панельной дискуссии на форуме.

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Он заверил, что без дипломатии невозможно завершить войну.

"Я считаю, что дипломатический путь окончания войны, особенно необходим на финальной стадии военных действий на поле боя и будет выступать определенной легитимизацией юридического закрепления нашей Победы. Я уверен, что любые договоренности будут изложены на бумаге и под ними будут поставлены подписи. Рано или поздно это произойдет и дипломатический путь является параллельным, полезным и важным", - заверил профессор.

Юрист отметил, что Украина смогла ускорить абсолютно все процессы и достичь именно дипломатического результата, ожидая его не месяцами, а всего несколько часов, что раньше было совершенно невозможно, неприемлемо и непонятно для подавляющего большинства стран мира:

"Форма и содержание дипломатии изменились. Если говорить о содержании, мы, например, практически в течение 5 дней смогли подготовить, финализировать и подать заявку на членство в ЕС, и это конечно потрясающий результат нашей дипломатии. Это один из самых ярких примеров"

Он уверен, что сегодня Украина может диктовать правила дипломатической игры.

"Сегодня мы можем диктовать новые правила поведения и новые правила так называемой дипломатической игры на мировом уровне. Это абсолютно не о пафосе, это о построении нового мирового порядка как на территории ЕС так и в рамках всего мира", - поделился Попко.

Он отметил, что сегодня уместно вспомнить слова Президента Владимира Зеленского, который дал очень четкий сигнал: ничего об Украине без Украины.

"И хотел бы вспомнить о том, что отметил сегодня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он сказал, что Украина демонстрирует совершенно новый класс дипломатии. Это правда, это закономерность. Мы имеем право, возможности и все способности и в дальнейшем устанавливать новый правопорядок в том числе в дипломатии", - добавил профессор.

Также Попко считает, что очень много людей сегодня недооценивает средств мягкой дипломатии, которой является и культура, и спорт, и образовательная дипломатия.

"Уместно вспомнить Луи Армстронга, американского джазового исполнителя, поездки которого спонсировало руководство США, тем самым они показывали американский образ и стиль жизни. Эта сила может работать", - напомнил юрист.

Наконец Попко отметил, что во время международного форума услышал подтверждение того, что "Украина имеет все возможности, чтобы стать лидером мировой дипломатии".

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