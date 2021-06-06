Дипломаты призывают уделить внимание вопросу прекращения российской агрессии против Украины.

Украинские дипломаты ожидают от Венгрии, которая блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, поддержки на саммите Организации Североатлантического договора.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Венгрии по поводу проведения 14 июня саммита НАТО.

"Главная цель Альянса - обеспечение безопасности его членов. В то же время, обеспечить европейскую и международную безопасность без прекращения российской агрессии против Украины невозможно. Так же невозможно считать завершенным формирование евроатлантической системы безопасности без членства Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

"Мы призываем наших партнеров уделить должное внимание этим вопросам на саммите и использовать его, чтобы получить информацию от Украины на высшем уровне и принять решение о предоставлении нашей стране ПДЧ уже в ближайшее время, таким образом двигаясь к реализации положений декларации Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО", - отмечается в сообщении.

Отдельная сказано, что сегодня в Венгрии завершились многонациональные учения Saber Guardian - 2021 с привлечением стран-членов НАТО и украинских десантников, возвращающихся домой.

"Участие в учениях такого уровня для наших военнослужащих была важной с точки зрения как повышения боевого мастерства, так и уровня совместимости с силами Альянса. Это еще один шаг, сделанный Украиной для прекращения российской агрессии и реализации нашего курса на евроатлантическую интеграцию. На этом пути мы рассчитываем на поддержку наших союзников по НАТО, в том числе и Венгрии", - сказано в сообщении.

Саммит НАТО в июне

14 июня состоится саммит НАТО, в нем примут участие только страны-члены Альянса. Президент Владимир Зеленский рассчитывал, что на нынешнем саммите начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что страны Альянса на саммите не примут решение о предоставлении Украине ПДЧ. Также Кулеба не понимает, почему на фоне российской агрессии Украину не пригласили на саммит. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает адекватного отображения беспокойств Украины по поводу безопасности в итоговых документах саммита.

Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

25 февраля генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

6 апреля Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом назвал движение Украины к членству в Альянсе единственным путем к окончанию войны на Донбассе. В Белом доме заявили, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от всех стран - членов Альянса.

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Автор: Виталий Саенко