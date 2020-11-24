Дипломат отметил, что избранный президентом США Джо Байден будет продолжать санкционную политику в отношении РФ по мере того, как она будет продолжать игнорировать международное право.

Поддержка Украины со стороны новой администрации в Белом доме США будет зависеть от активности Киева в борьбе с коррупцией и последовательности в отпоре агрессии РФ.

Такое мнение высказал украинский дипломат Константин Елисеев в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что избранный президентом США Джо Байден будет продолжать санкционную политику в отношении РФ по мере того, как она будет продолжать игнорировать международное право.

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"Байдену не надо ни к кому прислушиваться, потому что он сам прекрасно знает и Украину, и Россию, политическую элиту. Он знает, как действовать и относиться к России. Думаю, что политика давления со стороны новой администрации США сохранится, санкционная политика будет ужесточаться по мере того, как Россия будет продолжать игнорировать международное право. Новая администрация будет больше инвестировать в НАТО. С приходом новой администрации также нужно не забывать, что открываются новые возможности для развития отношений между Украиной и США", — сказал он.

Дипломат отметил, что Украине нужно выполнить два условия, чтобы получить поддержку США.

"Думаю, что США активнее будут участвовать во всех процессах, происходящих на территории Украины, активизируют процесс участия в переговорах с целью урегулирования ситуации на Донбассе и в Крыму. Последние два года фактически американская дипломатия, особенно после ухода Курта Волкера, пассивно себя вела. Окно возможностей будет зависеть от Украины — насколько Украина будет продвигаться путем демократических форм борьбы с коррупцией. Во-вторых, насколько Украина будет последовательна в позиции отпора российской агрессии. Если эти два условия будут выполнены, мы сможем надеяться на мощную американскую поддержку", — сказал он.

Выборы президента США-2020

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома.

Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.

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Автор: Андрей Василюк