Военно-морские силы Украины готовы отразить любые такие попытки.

Угроза вторжение России в Украину с моря вполне реальна. Однако Военно-морские силы Украины готовы отразить любые такие попытки.

Об этом заявил первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов в интервью Sky News.

ВМС Украины фиксируют более враждебные действия российского военно-морского флота и береговой охраны в Азовском море. Россия перекрывают участки для украинского морского судоходства якобы для учений. По словам Тарасова, Россия иногда применяет специальные глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских кораблях.

"Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предупредить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна", - подчеркнул Тарасов.

Читайте такжеРФ "перенесла" вторжение в Украину из-за погоды: военный эксперт оценил планы КремляВице-адмирал отметил, что именно по этой причине все силы брошены на восстановление военно-морского флота Украины, уничтоженного после захвата Крыма.

"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии... Мы восстановили их потенциал. На данный момент силы, которые мы имеем на побережье, способны противостоять любому десанту противника", - добавил он.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донецкой и Луганской областей. Власти РФ поддержала боевиков, которые захватили отдельные районы Донбасса и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Ряд стран Запада наказали Россию за агрессию санкциями.

В середине осени 2021 года стало известно, что российская сторона увеличила количество военных и техники у украинской границы. После маневров российских войск, в частности, в США и Евросоюзе выразили серьезную обеспокоенность и пригрозили РФ новыми ограничительными мерами.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце ноября 2021-го говорил, что Россия стянула к границе с нашей страной более чем 90 тыс. военных и готовится к осуществлению вторжения в начале 2022 года.

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