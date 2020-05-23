Появилось первое фото с места убийства нардепа Давыденко (18+)

Депутата Валерия Давыденко нашли с простреленной головой в туалете в его офисе.

Появилось первое фото с места убийства нардепа народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давыденко, которого нашли с простреленной головой в туалете в его офисе.

Фото опубликовано в Telegram-канале «Лещенко тут».

«Полиция под зданием, в котором найден мёртвым депутат Валерий Давыденко», - говорится под фото.

«18.30 Шевченковское УП ул. Большая Васильковская, 4-А в офис депутата ВРУ Давыденко Валерия Николаевича пришла уборщица, обнаружила в туалете, сидит в позе на четвереньках, рядом пистолет, с огнестрельным ранением головы, тело направлено СОГ ГУ, СМЕ, кроме лаборатории, кинологов, УКР», - говорится в сообщении дежурного Наполиции в Киеве.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

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Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давыденко.

Валерий Давыденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

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