"Нашли в туалете": Геращенко сообщил подробности гибели нардепа Давыденко

По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции.

Труп народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давыденко с простреленной головой нашли в туалете в его офисе.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найден труп народного депутата Валерия Давыденко с огнестрельным ранением головы", - написал он.

По данным Геращенко, на месте работает следственно оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий. Полицией и прокуратурой проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давыденко.

Валерий Давыденко на досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №208 от ВО "Заступ", набрав 38.86% голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram