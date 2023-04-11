Федор Вениславский заверил, что Украина и США имеют полное доверие.

Представитель президента в ВР Федор Вениславский выразил сомнение относительно того, что американские спецслужбы прослушивают Владимира Зеленского.

Он утверждает, что говорить о каком-то шпионаже за украинским руководством вряд ли стоит, поскольку Украина и США имеют полное доверие, пишет LIGA.net.

"Думаю, речь шла об обмене информацией, решениях, которые принимаются, чтобы максимально тесно координировать наши действия. Они и так сейчас на очень хорошем уровне. Речь идет об утечке информации", - сказал Вениславский.

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Представитель президента заверил, что военное командование понимает ситуацию на фронте, а решения принимаются с учетом максимальной эффективности наступления Сил обороны.

"Не думаю, что это как-то повлияет на наши действия на линии фронта. Это очередное проявление российской информационной кампании. Но, как и во время наступательных действий прошлого года, я не думаю, что это будет проблемой для нас", - добавил он.

Сообщение о прослушивании разговоров Зеленского-детали

Вследствие утечки данных Пентагона был обнародован документ, свидетельствующий о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отчет включает в себя перехваченные коммуникации украинского лидера. Агентство национальной безопасности классифицировало отчет как "разведывательную информацию, полученную из электронных сигналов и систем связи".

Как сообщает CNN со ссылкой на этот документ, в окружении Зеленского факт шпионажа странным не считают, но разочарованы утечкой информации.