Он цинично заявляет, что киевский режим пытается еще глубже "втащить" США и других членов НАТО в войну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров разразился нелепыми угрозами в адрес Украины. Он заявил, что "предложения" России по "демилитаризации" и "денацификации" Киеву лучше выполнить "подобру-поздорову", иначе вопрос решит армия РФ.

Такой бред приспешник Путина озвучил в интервью пропагандистскому агентству ТАСС. Он говорит, что эти "предложения" хорошо известны официальному Киеву.

"Дело за малым: выполнить их "подобру-поздорову". Иначе вопрос решит армия России", — сказал министр иностранных дел РФ.

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Также Лавров цинично заявляет, что киевский режим пытается еще глубже "втащить" США и других членов НАТО в войну, "рассчитывая на их лобовое столкновение с Россией".

"Курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав", — говорит глава МИД РФ.

Какие цели войны против Украины называет Россия

РФ в 2014 году аннексировала Крым и развязала войну в Донецкой и Луганской областях с дальнейшей оккупацией некоторых населенных пунктов в этих регионах и образованием так называемых "ЛДНР".

24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Власти РФ заявили, что цель этой большой войны - "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко заявлял, что Россия суживает свои задания по Украине, чтобы взять Донецкую область.

Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Павлов озвучил и вовсе новую цель так называемой "спецоперации" Кремля - "десатанизация" Украины.

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