Пятый президент вернулся в Украину утром 17 января.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не следит за ситуацией с возвращением в Украину пятого президента этой страны Петра Порошенко.

Об этом он заявил журналистам, сообщает "ТАСС".

"Нет, мы за этим не следим", — сказал рупор Кремля.

Песков отметил, что, несмотря на то, что Порошенко находится в оппозиции к Зеленскому, "это не вопрос для того, чтобы мы (Кремль, — УНИАН.) пристально за этим следили".

Читайте такжеСуд по делу Порошенко: адвокаты экс-президента выпросили перерыв

Как сообщал УНИАН, 17 января утром пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину. Затем он прибыл в Печерский райсуд, где начали заседание по избранию ему меры пресечения по так называемому "угольному" делу. Позже был объявлен перерыв до 14:00.

Напомним, ГБР расследует производство о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Вас также могут заинтересовать новости: