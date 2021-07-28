Прокуроры пришли к выводу, что народный депутат Михаил Волынец приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него около 3 млн грн.

Суд 12 августа рассмотрит иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к народному депутату от "Батькивщины" Михаилу Волынцу о конфискации элитной квартиры.

Как сообщает пресс-служба САП, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу гражданский иск прокуроров о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату, и взыскания ее в доход государства.

Заседание назначено на 13:15 12 августа 2021 года.

Напомним, прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат 9-го созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн грн, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.

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В случае доказательства прокурором такой разницы, ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных на приобретение квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

Дело САП против Волынца: что известно

Журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнаружили, что в июне 2020 году Волынец продал двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 млн грн и сразу приобрел новое жилье, с в полтора раза большей площадью в комплексе "Бульвар фонтанов" - элитной новостройке на Печерске, а также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 млн грн.

"Схемы" проанализировали декларации о доходах Волынца за 2019 и 2020 годы и обнаружили, что он не имел средств на приобретение такой квартиры.

28 мая 2021 года в САП заявили, что обратилась в ВАКС с иском о признании необоснованным активом квартиры Волынца и взыскании ее в доход государства.

В комментарии УНИАН Волынец заявил, что обвинения в покупке квартиры на якобы незадекларированные миллионы являются заказными. Депутат утверждал, что купил квартиру в рассрочку.

Автор: Виктория Токарева