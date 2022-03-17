Производство открыли за якобы призывы к совершению терактов на территории Республики.

Подконтрольная режиму Лукашенко генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против советника главы ОПУ Алексея Арестовича.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Производство открыли за якобы призывы к совершению терактов на территории Республики.

Отмечается, что 17 марта советник главы ОПУ записал и разместил в интернете видеоролик "с публичными призывами к осуществлению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, осуществлению иных действий, направленных на причинение ущерба нацбезопасности Республике Беларусь".

Расследованием будет заниматься Следственный комитет Беларуси.

Как писал УНИАН, сегодня Алексей Арестович в соцсети призвал граждан Украины устроить тотальную "рельсовую войну" на оккупированных Россией территориях.

"Срыв снабжения противника железной дорогой (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым - Мелитополь. В этом направлении противник снабжает группировка, что штурмует Мариуполь", - написал он.

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