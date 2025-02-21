Журналисты детально разобрались в том, что же так сильно вывело американского презиента из себя и почему в окружении Трампа считают, что, если бы не США Зеленский был бы мертв.

Украинский президент Владимир Зеленский так разозлил американского коллегу Дональда Трампа, что тот был на грани прекращения военной поддержки Украины.

Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Издание отметило, что напряженность между Трампом и Зеленским переросла в словесную перепалку, что напугало европейских союзников.

Источники Axios сказали, что за последние 9 дней произошло 5 инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Джэй Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца. В совокупности, как сказал один из источников в администрации Трампа, Зеленский "показал, как не следует применять "искусство сделки"", когда дело дошло до привлечения поддержки Трампа:

Видео дня

12 февраля: министр финансов Скотт Бессент встретился с Зеленским в Киеве, чтобы сделать сделку о добыче полезных ископаемых в обмен на защиту США. Трамп позже заявил, что Зеленский был "груб" и отложил встречу с Бессентом, потому что проспал.

14 февраля: на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс и Рубио встретились с Зеленским, чтобы получить его одобрение на сделку о правах на полезные ископаемые. Но, как заявили чиновники, Зеленский удивил американцев, заявив, что у него нет полномочий одобрять ее в одностороннем порядке без парламента.

15 февраля: Зеленский публично отклонил предложение. Источники в Белом доме отметили, что его замечания журналистам - о том, что сделка "не отвечает интересам суверенной Украины", заметно отличались от более позитивных комментариев, которые он сделал днем ​​ранее.

18 февраля: когда Рубио, Уолтц и спецпредставитель президента Стив Уиткофф обсуждали в Саудовской Аравии, как закончить войну в Украине, Зеленский раскритиковал встречу за то, что она без участия Украины. Затем разгневанный Трамп обрушился на Зеленского на пресс-конференции, ложно заявив, что Зеленский начал войну с Россией и имел рейтинг всего 4%.

19 февраля: Зеленский ответил, заявив, что президент США "живет в дезинформационном пространстве". Затем Трамп усилил давление, опубликовав в соцсети пост, что Зеленский, бывший актер, был "скромно успешным комиком", который стал "диктатором без выборов". При этом Трамп отказался назвать Путина диктатором.

Комментируя словесную перепалку президентов, Вэнс сказал, что Зеленскому следовало бы озвучить свои жалобы "в частной беседе с американскими дипломатами… Он нападает на единственную причину, по которой [Украина] существует. И это позорно. И это не то, что тронет президента США. На самом деле, это будет иметь противоположный эффект".

Источники издания в администрации говорят, что комментарий Вэнса был не завуалированной угрозой прекратить помощь Украине.

В Белом доме считают, что Зеленский за время войны привык к одобрительному отношению со стороны бывшей администрации, НАТО и европейцев, поэтому сейчас он перегнул палку.

"Зеленский - актер, который совершил распространенную ошибку: он начал думать, что он тот персонаж, которого играет по телевизору. Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он был бы похоронен, если бы не потраченные нами миллионы, и ему нужно сойти со сцены со всей этой драмой", - сказал представитель Белого дома.

"Мы создали монстра из Зеленского. И эти помешанные на Трампе европейцы, которые не отправляют войска, дают ему ужасные советы, - сказал другой представитель администрации Трампа.

"Несмотря на недоверие и гнев, команда Трампа продолжила переговоры с Зеленским, и в ближайшем будущем ожидается новая сделка по правам на полезные ископаемые, которая станет частью мирного соглашения", - написало издание, добавив, что вероятно, Трамп также окажет давление на Зеленского, чтобы тот отказался от Крыма, частей восточной Украины и Азовского побережья.

Настойчивость США в требовании части прав на недра Украины сравнивают с "мафиозным вымогательством" либеральные критики, которые указывают, что страна потеряет права на землю и недра и мало что получит взамен.

"Это дерьмовый сэндвич, но Украине придется его съесть, потому что [Трамп] ясно дал понять, что это больше не наша проблема", - признал представитель Белого дома.

Вас также могут заинтересовать новости: