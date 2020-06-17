У Зеленского заявили о планах расширения представительства Украины в ТКГ по Донбассу

По словам Ермака, изменение состава украинской делегации получило поддержку французских и немецких партнеров.

Украина намерена расширить свое представительство в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью LB.ua.

«Поменять состав делегации является правом Украины. Мы его поменяли, утвердили, получили поддержку со стороны французских, немецких партнеров. Точно такое же наше суверенное право - как одной из сторон Трехсторонней контактной группы - пригласить к работе экспертов, приглашенных гостей, кого угодно. Так вот, группа из четырех человек, которых мы ввели на первом заседании политической подгруппы, будет расширена. Их будет намного больше», - сказал Ермак.

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По его словам, «цифры могут варьироваться. Руководители нашей делегации будут формировать группу этих представителей в зависимости от аспекта обсуждений. Их основная цель - консультации, участие в обсуждении законодательных актов. Логика такая: в Минске есть четыре группы. Среди них - политическая, в которой рассматриваются три законодательных акта. В Минских соглашениях прописано, что законодательные акты должны быть согласованы с представителями территорий».

Как сказал Ермак, в соглашениях не прописана процедура согласования и не прописано, кто такие представители территорий.

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«Мы видим этот выход следующим образом: вместе с тремя сторонами переговоров присутствуют представители каждой из сторон. С нашей стороны, я уже говорил, это могут быть: представители гражданского общества, люди, которые проживают сегодня на неподконтрольных территориях, но не имеют отношения к “ЛНР/ДНР”, не участвовали в военных действиях, на их руках нет крови и т.д. Или это временные переселенцы, которые вынужденно уехали, или люди, которые - в силу своего места рождения - имеют юридическую привязку конкретно к этим территориям», - добавил руководитель Офиса президента Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер Алексей Резников рассказал, как Украина "вызвала ступор" у россиян на переговорах по Донбассу.

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