То, что директор НАБУ Сытник не выполнил условия соглашения с Микитасем и фактически сдал его полиции, столь популярный в странах с развитой системой правосудия инструмент как соглашение со следствием в Украине окончательно скомпрометирован, считают эксперты.

То, что НАБУ не выполнило условия соглашения со следствием подозреваемого Микитася и фактически сдало его Национальной полиции, приведет к тому, что больше никто не пойдет на договоренности со следственными органами, а десятки резонансных дел, в которых подозреваемые могли бы пойти на такие сделки, будут скорее всего просто “похоронены”. Об этом говорится в статье на «Обозреватель».

Эксперты считают, что Украина фактически потеряла популярный в странах с развитой системой правосудия инструмент. Сделка со следствием предусматривается главой 35 Уголовно-процессуального кодекса. В таком соглашении четко прописываются условия частичного освобождения от гражданской ответственности в виде возмещения государству ущерба, согласуется наказание, а также четко регламентируются последствия невыполнения соглашения. И нарушив соглашение, директор НАБУ Артем Сытник создал опасный прецедент.

"Эта западная норма была введена в украинское право восемь лет назад - с принятием новой редакции Уголовно-процессуального кодекса, сдал подельника - получи скидку. Выглядит со стороны все это прогрессивно, справедливо и может дать большую экономию государственных ресурсов. К сожалению на практике, в наших реалиях, получается как-то совершенно по другому, - комментирует ситуацию политический эксперт Андрей Золотарев. - То, что во всем мире считается эффективным инструментом осуществления правосудия, в Украине уничтожено одним человеком - директором НАБУ. Сытник наглядно всем показал, чего стоят договоренности с ним, точнее показал, что они вообще ничего не стоят. Одно дело, когда «кидает» никому не известный «следак», другое дело, когда «сливает» руководитель такого ранга ".

Политолог Виктор Таран считает, что как минимум фигуранты дела не будут больше идти на сделки с НАБУ: "Если в американских фильмах правоохранители берегут своего свидетеля "как зеницу ока", то в нашем случае сложился опасный прецедент, когда человек, де-факто получивший статус "обличителя", не смог получить защиту от правоохранительного органа, с которым заключил соглашение о сотрудничестве, - комментирует политолог. - Лично для меня загадка, почему Сытник фактически "умыл руки" в этой ситуации. Как по мне, у него было достаточно механизмов и инструментов чтобы "спрятать" Микитася. Мне сейчас трудно спрогнозировать, как этот кейс повлияет на доверие к НАБУ, но боюсь, что в дальнейшем это затруднит истории, когда человек будет готов идти на сделку с Бюро".

В свою очередь политический эксперт Алексей Голобуцкий считает, что Сытник скомпрометировал всю систему соглашений со следствием: "Если не брать во внимание токсичность самого Микитася, ситуация, когда человека, который пошел на сделку со следствием, просто "кинули", по сути является крайне опасной. После такого прецедента в дальнейшем никто не пойдет на такие соглашения с правоохранительной системой. Растет вероятность затягивания на годы кучи резонансных дел. И это все «благодаря» одному человеку - директору НАБУ. Сытник должен был дать приказ спецназу НАБУ не отдавать Микитася или скрыть его. А он этого не сделал, продемонстрировав, что соглашения с НАБУ ничего не стоят".

Напомним, что экс-нардеп и застройщик Максим Микитась, который по соглашению со следствием по делу НАБУ находился под домашним арестом, был арестован Национальной полицией по делу о похищении человека, хотя подозреваемый должен был находиться под защитой детективов НАБУ. Арест состоялся по решению Шевченковского районного суда, который избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля.