Президент Украины призвал американцев поддержать справедливую борьбу.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского прозвучало перед началом матча за Супербоул-2023 на стадионе Стейт Фарм в американском Глендейле. Глава украинского государства призвал американцев поддержать справедливую борьбу.

"Впервые на одном из самых важных и самых популярных для американцев событий прозвучали слова нашего президента Владимира Зеленского с призывом к американцам поддерживать нашу справедливую борьбу", — сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

По ее словам, также отметили игроков Украинской лиги американского футбола, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.

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После обращением Зеленского на поле вышли представители ULAF Юрий Гундыч, Роман Богуславский, Денис Полубинский и Афли Уильямс.

Супербоул - что известно о самом популярном спортивном мероприятии США

Супербоул - это название финальной игры в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday де-факто стали национальным праздником в США.

Как правило, Супербоул становится самым ярким событием с фееричным шоу. Так, на Супербоул-2022 перед матчем публику разогревала провокационная Майли Сайрус. Певица исполнила несколько песен, в том числе два дуэта с рок-легендами Билли Айдолом и Джоан Джетт.

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