3 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание для избрания ему меры пресечения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе.

Как передает корреспондент УНИАН, на 15:00 в Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения в виде залога.

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Однако судья не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Прокурор САП Олег Макар сообщил, что детективы НАБУ не нашли Вовка ни по одному из известных им адресов.

Сейчас в судебном заседании объявлен 10-минутный перерыв.

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17 июля 2020 года состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации. Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зеновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 11 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

3 февраля 2021 ВАКС принял решение о принудительном приводе Вовка на заседание для избрания ему меры пресечения. Судья назвал это решение незаконным и заявил, что не намерен его выполнять.

Сегодня, 8 февраля, Вовк не явился на заседание ВАКС по рассмотрению ходатайства о его временном отстранении от должности председателя суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк