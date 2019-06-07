Кива: СПУ делегировала меня представлять интересы партии в "Оппозиционной платформе - За жизнь"

Политик отметил, что Соцпартия будет поддерживать программную деятельность «Оппозиционной платформы», поскольку программы политсил совпадают.

Социалистическая партия Украины делегировала Илью Киву представлять интересы партии в «Оппозиционной платформе - За жизнь» и получить представительство в Верховной Раде. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Многие спрашивают, какая основная цель моего участия в избирательной кампании по спискам «Оппозиционной платформы - За жизнь». Я хочу расставить все точки над «и»! Я не ушел из Социалистической партии Украины. Единогласным решением съезда СПУ делегировала меня представлять наши интересы в «Оппозиционной платформе - За жизнь» для укрепления украинской позиции. Мы четко понимаем, что нашей партии необходимо представительство в Верховной Раде, и именно поэтому мы приняли такое решение!», - сообщил он.

Политик отметил, что Соцпартия будет поддерживать программную деятельность «Оппозиционной платформы», поскольку программы политсил совпадают.

Своей главной целью Илья Кива видит прекращение военных действий на Донбассе: «Моя основная задача – это переговорный процесс для достижения мира, и это возвращение военнопленных. Я убежден, что я - тот человек, который знает цену мира и боль войны. Я намерен сшить страну! А для этого каждый должен закопать топор войны, оставить личные конфликты за рамками, прийти к компромиссу и объединить силы ради целостности нашей страны!».