Стычки у посольства Беларуси в Киеве: задержаны минимум двое активистов

Всего к посольству пришли около 60 человек, среди которых представители белорусской общины и украинские активисты.

В Киеве под посольством Беларуси на митинге против нечестных президентских выборов произошли столкновения, полиция задержала по меньшей мере двух человек.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители оцепили одного из участников акции, завалили его на асфальт, а потом вынесли во дворы домов напротив дипведомства.

Протестующие пытались его освободить, но полиция им помешала. Также известно, что был задержан еще один активист.

Когда к месту, куда правоохранители завели задержанных, подъезжала машина полиции, участники акции перекрывали ей дорогу. Произошло столкновение, с полицейской машины сбили номерные знаки.

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По словам очевидцев, некоторые активисты хотели бросить яйца, но полиция помешала этому.

Сначала акция была мирной, хотя активисты жгли файеры.

Всего участие в акции принимают около 60 человек, среди которых представители белорусской общины и украинские активисты.

Представители белорусской общины заявили, что недовольны организацией избирательного процесса на избирательном участке, открытом при посольстве в Киеве. Они считают, что избирательный процесс не был прозрачным и обвиняют членов избирательного участка в фальсификациях.

Также они обвиняют президента Беларуси Александра Лукашенко в захвате власти силовыми методами.

Активисты выразили недовольство по поводу ситуации с избиением мирных граждан в разных городах Беларуси. Они осуждают репрессии и требуют от властей Беларуси освободить ночью всех задержанных граждан и политзаключенных. Также активисты требуют наказать представителей правоохранительных органов власти Беларуси за избиение мирных граждан.

Активисты держали в руках большой баннер "За нашу и вашу свободу. Luka Game Over", и плакаты "Верните честные выборы", "Luka уходи" и другие.

Как сообщал УНИАН, на акции у посольства Беларуси в Киеве произошли столкновения.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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