По словам активиста, предложение поступило еще перед парламентскими выборами во время встречи с Богданом, Бакановым и самим Зеленским.

Активист Сергей Стерненко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему возглавить управление СБУ в Одессе.

Об этом он рассказал в интервью сайту «Буквы».

По словам активиста, предложение поступило еще перед парламентскими выборами во время встречи с Андреем Богданом, председателем СБУ Иваном Бакановым и самим Зеленским.

"Не вспомню, или еще кто-то был из должностных лиц. Также было по меньшей мере 8 свидетелей этого разговора, однако, кроме Маси Найема, я других фамилий назвать не могу – ведь эти люди не афишировали эту встречу, поэтому это было бы не совсем корректно», - отметил активист.

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«Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно такое: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься”», - рассказал Стерненко.

Такое предложение озадачило активиста, и тот сразу не смог ответить, хочет ли он возглавить одесское СБУ.

«Зеленский предложил Баканову со мной об этом поговорить, я обещал подумать. Но дальше этого дело не пошло. Не хочу я работать в СБУ", - пояснил он.

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищение местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей. А в начале апреля Одесская апелляция изменила Стерненко и Демчуку меры пресечения – вместо следственного изолятора их отправили под круглосуточный домашний арест.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело об обвинении Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Денис Прядко