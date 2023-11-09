Вице-премьер отмечает, что Украина разделяет вопросы прав венгерского национального меньшинства и вопросы венгерского правительства.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина относительно достижения политического консенсуса с Венгрией отмечает, что этот вызов будет преодолен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции относительно результатов отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины в рамках пакета расширения.

Чиновник отметила, что не хочет, чтобы Венгрия становилась топ-темой в вопросах расширения. "Я уверена, что мы сможем преодолеть и этот вызов, который будет вызовом для нас на следующий месяц", - сказала Стефанишина.

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Она напомнила, что в сентябре правительство отправило в Будапешт делегацию. По результатам переговоров Венгрии была предоставлена Дорожная карта, которая состоит из технических и организационных мероприятий по учебникам, учебному процессу и его организации, дополнительных законодательных изменений и тому подобное.

Вице-премьер отметила, что Украина разделяет вопросы прав венгерского национального меньшинства и вопросы венгерского правительства.

"Это база для переговоров. И я сегодня могу подтвердить точно, что мы разделяем вопросы прав венгерского национального меньшинства в Украине, которые, безусловно, удовлетворены как и права большого количества других национальных меньшинств, и гораздо менее пострадали, чем, скажем, права греков Приазовья, оставшихся без места жительства. Мариуполь оккупирован... и разделяем вопрос венгерского правительства, которое его поднимает", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что права венгерского нацменьшинства в Украине обеспечены. В частности, в вопросе финансирования школ и обеспечения учебниками.

"Политически-мы уверены, что этот вызов будет преодолен. Речь не идет ни о каких уступках. Но, в первую очередь, мы должны понимать, что наш диалог вышел на другой уровень", - отметила чиновник.

Так, Стефанишина добавила, что будут готовиться законодательные изменения. "Они будут касаться и образования, и языка, и других аспектов. Но точно они не будут касаться возможности незнания украинского языка", - подчеркнула она.

Заявления Венгрии о вступлении Украины в ЕС

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал отчет Европейской комиссии по расширению ЕС, в частности в части вступления Украины. По его словам, оценка Еврокомиссии по невыполнению Украиной условий "правильная".

Он добавил, что вступление Украины в ЕС, пока идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто". Сийярто отметил, что поскольку Украина находится в состоянии войны, то "можем увидеть, что там не соблюдаются ни свобода слова, ни свобода выражения, и выборы не проводятся тоже".

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