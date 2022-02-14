В Раде уже меньше народных депутатов, больных COVID.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об уменьшении количества больных COVID-19 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

"Уже, слава Богу, гораздо меньше народных депутатов, больных COVID. Поэтому я буду очень надеяться, что ситуация выравнивается, и мы сможем обеспечить непосредственное присутствие народных избранников в зале парламента", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в последний раз депутаты собирались на пленарное заседание 1 февраля, поскольку из-за большого количества больных COVID-19 среди коллег и работников Аппарата решили две недели работать в комитетах.

В частности, 31 января Стефанчук сообщил, что COVID-19 заболели 28 народных депутатов и 78 работников Аппарата парламента.

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что парламент работает и будет работать в штатном режиме.

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