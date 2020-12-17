Хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.

Геннадия Кернеса вероятнее всего похоронят на втором городском кладбище Харькова, на аллее выдающихся харьковчан.

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Как сообщает Newsroom, такое заявление сделал секретарь горсовета Игорь Терехов. По его словам, хоронить Кернеса будут без соблюдения ограничений, установленных для коронавирусных пациентов.

"Там самые выдающиеся харьковчане похоронены, такое решения мы приняли вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы проводить его в последний путь достойно", - сказал чиновник.

По словам Терехова, в данный момент он является исполняющим обязанности мэра. Чиновник также заверил, что в установленном законом порядке горсовет обратится в Верховную Раду для выполнения всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Кернесом состоится в Оперном театре.

Смерть Кернеса: что произошло

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса переходят к секретарю мэрии. Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

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Автор: Дмитрий Захаров