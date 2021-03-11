Город Замостье отказался от совместного проекта с Тернополем.

Польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщил мэр Замостья Анджей Внук на своей странице в Facebook.

Городская власть Замостья прекращает финансирование проекта "общая история Тернополя и Замостья", на который Польша собиралась выделить почти 69 тыс. евро.

"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - сообщил мэр Замостья.

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Переименование стадиона в Тернополе

5 марта депутаты Тернопольского городского совета во время сессии приняли решение о том, что городской стадион будет носить имя Романа Шухевича.

9 марта посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал отменить указанное решение.

В отечественном МИД, реагируя на соответствующее требование посла, заявили, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, а дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.

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Автор: Олег Давыгора