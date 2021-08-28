Белый дом подтвердил встречу Зеленского и Байдена.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил предоставить Украине финансовую помощь в размере 60 миллионов долларов из средств Пентагона.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

В документе, подписанном Байденом сказано: "Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить 60 млн. долларов на оборонные расходы и услуги Министерства обороны (Украины - ред. УНИАН), а также военное образование и обучение".

Также в Белом доме подтвердили, что на фоне кризиса в Афганистане встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского все же состоится.

"На следующей неделе президент Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Визит Зеленского в США: ожидаемые результаты

Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне запланирована на 31 августа.

Перед визитом Зеленского к Байдену, Офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи. По словам экс-посла, цель документа – имплементация стратегического партнерства Украины и США.

"Дорожная карта" содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие два года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Документ касается и вопроса въезда и выезда украинцев и американцев в страны-партнеры. Кроме этого, поднимает вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Олег Давыгора