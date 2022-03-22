Ле Дриан и Блинкен пришли к согласию в том, что необходимо продолжить ужесточение санкций против агрессора.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен отметили, что в условиях продолжения российского наступления на Украину необходимо продолжить усиление санкций.

Согласно сообщению на сайте МИД Франции, об этом в частности шла речь во время их разговора 21 марта.

"Двое министров обсудили драматическую гуманитарную ситуацию в Украине, связанную с военным вторжением России в эту страну и невыробочным обстрелом украинских городских центров со стороны российских войск. Они акцентировали внимание на актуальности и приоритетности установления полного прекращения огня на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры согласились с важностью очень тесной координации по вопросу продовольственной безопасности в контексте ограничений поставок, вызванных наступлением России на Украину.

"Двое министров отметили, что в условиях продолжения российского наступления необходимо продолжить усиление санкций", - сообщили в МИД Франции.

Также министры подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению безопасности украинских гражданских ядерных объектов.

Ле Дриан отметил срочность безотлагательного завершения обсуждения Венского соглашения по иранской ядерной проблеме.

На встрече министры обсудили подготовку встреч глав государств и правительств стран-членов НАТО и G7 в четверг в Брюсселе, а также участие президента США в Европейском совете, что ознаменует трансатлантическом единстве и тесной координации между НАТО и Европейским Союзом, говорится в сообщении МИД Франции.

Вас также могут заинтересовать новости: