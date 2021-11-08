Президент Украины проинформировал польского лидера о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой обсудили обострение ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации на польско-белорусской границе. Зеленский проинформировал о ситуации безопасности на украинско-белорусской границе и те меры, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты", – говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток-2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока-2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

Читайте такжеЛитва направляет войска к границе с Беларусью"Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом", – подчеркнул Зеленский.

Главы государств уделили отдельное внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности по налаживанию альтернативных путей поставки газа.

Отдельно президент Украины коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в нынешних сложных эпидемических условиях. Он выразил убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Польшу.

Зеленский поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Напомним, 8 ноября стало известно, что с территории Беларуси сотни мигрантов с рюкзаками прямо по дороге направились в сторону польской границы. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин назвал скопление мигрантов на границе попыткой силового вторжения на польскую территорию.

Позже Польша повысила боевую готовность на границе с Беларусью.

Автор: Тамара Отовская