В представительстве ЕС в Украине отреагировали на пожар в доме Шабунина

Ранее Виталий Шабунин сообщил о поджоге своего дома в Киеве.

Представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность пожаром в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Соответствующее заявление опубликовал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, пишет "Европейская правда".

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"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал Маасикас.

Как сообщал УНИАН, ранее в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома Виталия Шабунина, который является руководителем центра.

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