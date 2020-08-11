Сергей Притула идет в мэры Киева: что о нем известно и чем занимается

Сергей Притула известен в Украине как шоумен, ведущий, и комик, а с недавних пор - еще и как молодой политик.

Сергей Притула 11 августа объявил, что идет на выборы мэра Киева от партии «Голос». Это вторая попытка шоумена попасть в большую политику. На последних парламентских выборах Притула шел 30-м в списке партии «Голос», но попасть в Верховную Раду ему не удалось.

Творческий путь Сергея Притулы

Сергей Притула известен в Украине как шоумен, ведущий, и комик, а с недавних пор - еще и как молодой политик. Является главой комедийного проекта «Вар'яти-шоу». Начинал всей творческий путь как ведущий радио в 1998 году, с 2000 по 2001 гг. Учился в одном из колледжей Лондона.

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В 2002 году возглавил студенческую забастовку в тернопольском университете. Впоследствии начал активно заниматься КВН.

В ноябре 2005 года Сергей Притула переехал в Киев, где продолжил работу на радио. С 2006 по 2009 гг. был резидентом украинского «Камеди Клаб», где имел въедливый саркастический образ «Тернопольский серый». В своих выступлениях он резко высказывался об украинских знаменитостей и присутствующих в зале.

В 2008 году вместе с Александром Педаном и Ольгой Фреймут начал работать в утреннем шоу «Подъем» на Новом канале, которое имело высокие рейтинги.

С 2008 по 2010 год вместе с Андреем Молочным работал над скейтч-шоу «Файна Юкрайна».

В 2009 году создал юмористическое украиноязычное шоу «Варьяты», которое существует и по сей день в качестве телевизионной комедийной программы.

С 2017 года Сергей Притула является ведущим Национального отбора на Евровидение.

В 2018 году вышел на экраны фильм «Секс и ничего личного», где Сергей Притула сыграл роль Василия, друга главного героя. Над адаптацией (фильм является римейком канадской ленты) сценария работал вместе с коллегами по «Варьяты-шоу».

Также шоумен участвовал в дубляже мультфильмов.

Сергей Притула: волонтер и молодой политик

Сергей Притула с начала российской агрессии в Украине занимается волонтерской деятельностью, а с начала пандемии - как волонтер помогает в обеспечении врачей средствами защиты.

В Тернополе Притула помогает реабилитационному центру для пострадавших от войны в Донбассе.

В июне 2019 Сергей Притула присоединился к политической партии «Голос» и пошел на парламентские выборы 30-м в списке, но не прошел в Верховную Раду из-за небольшого количества мандатов, которые получила партия.

По словам шоумена, по состоянию на начало 2020 году он передал на нужды армии около 40 млн грн.

За волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени (2019) и негосударственным орденом «Народный Герой Украины» (2016).

Сегодня, 11 августа Сергей Притула заявил, что идет в мэры Киева. Он представил свою команду и отметил, что не допустит никакого «кумовства» и через год после получения кресла мэра «ему не надоест».

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