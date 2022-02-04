Спикер ВРУ отметил, что Сенат Республики Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия и участие солдат из стран НАТО в обучении украинских военных.

Польский Сенат (верхняя палата польского парламента) единогласно принял постановление о поддержке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Без независимой Украины не может быть безопасной Польши". Польский Сенат единогласно принял Постановление о поддержке Украины. Подчеркивается, что Сенат поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военных", - отметил председатель ВР.

Он также поблагодарил Польшу за поддержку и солидарность.

Детали

Как сообщает WNP.pl. за решение проголосовали единогласно 92 парламентарии. "Свободная Украина - один из гарантов безопасности Польши", – заявили сенаторы.

В резолюции говорится о том, что Польша была первым государством, признавшем независимость Украины, а польское руководство поколениями укрепляло стратегическое партнерство обеих стран.

"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной опасностью – угрозой очередного вторжения – особенно важно, чтобы власти Польши надежно поддерживали соседа. Без независимой Украины нет безопасности Польши", - говорится в тексте.

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В документе также содержится заверение, что Сенат Республики Польша поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в обучении украинских военнослужащих.

"Любые действия, направленные на сдерживание агрессора, оказывают огромное влияние на моральный дух украинской нации", – отметили сенаторы.

Они также указали, что Россия собрала у границ Украины большую армию с танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией. "Целью этой эскалации является дестабилизация Европы. Это может привести к крупнейшему вооруженному конфликту со времен Второй мировой", – говорится в документе.

В резолюции напоминают, что в 1994 году США, Россия и Великобритания обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и воздерживаться от любых угроз применения силы против ее независимости в обмен на ликвидацию ее ядерного потенциала.

"Украина выполнила свои обязательства. Тем не менее, в 2014 году Россия напала на Украину, аннексировала Крым и контролирует сепаратистов на Донбассе", – отметили сенаторы.

Польша подчеркнула, что сейчас Украину поддерживает НАТО, ЕС и США.

Сенат Польши убежден, что диалог с РФ возможен. "Однако он не может проходить в ситуации военного шантажа, подрыва принципа нерушимости границ в Европе и гибридных атак на демократические институты. Условием для такого диалога Варшава называет отвод войск РФ от Украины.

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