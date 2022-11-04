Партнеры знают, что Украине нужны современные системы ПВО, отметил министр обороны.

Сегодня Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете помощи Украине.

"Я думаю, мы сегодня с вами услышим объявление очередного пакета помощи Украине от США. Это будет за подписью Байдена... Там мы услышим приятные новости. Я о них знаю, но подождем...", – сообщил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

По просьбе журналистов министр уточнил, что после его визита в Брюссель, где состоялось заседание в формате "Рамштайн", все присутствующие услышали, что для Украины приоритетом №1 являются противовоздушная, противоракетная оборона.

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"Наши партнеры это очень хорошо поняли, и сегодня они настроены именно на усиление защиты нашего неба. Это и новые системы Hawk (MIM-23)... NASAMS уже в пути с соответственно подготовленными нашими экипажами. Также мы получим систему Crotale от французских партнеров", – отметил Резников.

По его словам, новый пакет для Украины, вероятно, предполагает поставку боеприпасов для систем залпового огня, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и БпЛА, которые нужны для разведки и корректировки огня украинской артиллерии.

"Главное – наши партнеры настроены не только на кратковременную помощь, но и на долгосрочную перспективу. Поэтому мы обсуждаем абсолютно все - хабы по ремонту и восстановлению техники, создание новых площадок и развитие заказа у них того оружия, которое нужно Украине", – добавил министр.

Он подчеркнул, что даже победа Украины не означает, что помощь западных партнеров остановится.

Война в Украине: какую помощь оказывает США

Как писал УНИАН, на 21 сентября Украине была выделена военная помощь от США на более чем 25 млрд долларов. На 2023 год предусмотрено выделение Украине дополнительной помощи в размере более 12,3 млрд долларов.

В начале прошлого года США оказали помощи на сумму 625 миллионов долларов, в середине месяца – отправили боеприпасы и армейские грузовики Humvee на общую сумму 725 млн долларов.

1 ноября стало известно, что Пентагон отправляет Украине новый пакет военной помощи – боеприпасы и другие средства на общую сумму 275 миллионов долларов.

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