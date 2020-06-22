Сбитие самолета МАУ: Украина пригрозила Ирану обратиться в международные суды

По словам президента, Иран обвинил мировую пандемию коронавируса в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев.

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи со сбитием украинского самолета МАУ.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства", - отметил он.

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"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации... Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды", - предупредил Зеленский.

По словам президента, Иран обвинил мировую пандемию коронавируса в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже довольно долго".

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

7 июня замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета «Международных авиалиний Украины.

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