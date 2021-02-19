По словам министра, решение о введении санкций политически оправдано и является началом "новой эры, когда врага наконец называют по имени".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко исторической справедливостью.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"О санкциях против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других в сегодняшнем списке СНБО. Лично для меня это решение - историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени. Петр Алексеевич сделал все, чтобы Медведчук мог летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он не смог сделать, сделала новая власть", - написал Ткаченко.

Министр отметил, что считает решение о введении санкций политически оправданным.

"Медведчук - создатель темников двухтысячных, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой революции. Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, через недавно запрещенные "телеканалы". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", - написал Ткаченко.

Он напомнил, что против Медведчука введены санкции в США.

"Теперь наконец и в Украине. Фактически это решение СНБО - начало новой эры, когда врага наконец называют по имени", - отметил Ткаченко.

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Санкции против Медведчука: что известно

Сегодня, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаила Попова, Константин Вацковского, Виталия Донченко.

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Автор: Инна Андалицкая