Леонид Кравчук поддержал решение СНБО.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО против Виктора Медведчука и его жены.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет ТСН.

"Моя позиция очень четкая – Украина воюющая страна. Это означает, что любые действия Украины, законы Украины, действия должностных лиц Украины, те кто мешает Украине защищать землю, должны рассматриваться сквозь призму войны. То есть законы, нормативные акты, коррупционные действия, попытки навредить Украине строить государство должны наказываться законом. Уже давно должна начать действовать диктатура закона", - заявил Кравчук.

Он также выразил убеждение, что в стране, которая воюет, "не может быть снисхождения, не может быть участия кого-то, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость, вредит этой борьбе".

"Поэтому я поддерживал и поддерживаю конкретные реальные действия, не только СНБО, Верховной Рады, президента", - добавил Кравчук.

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Санкции против Медведчука: что известно

Сегодня, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Маслюка, Михаила Попова, Константин Вацковского, Виталия Донченко.

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Автор: УНИАН