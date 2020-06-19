Из руин и пепла: санитарно-эпидемиологическая служба в Украине была уничтожена - Степанов

Он сообщил, что сейчас ежедневно в Украине делают 12 тысяч тестов.

В Украине санитарно-эпидемиологическая служба создается практически "с нуля".

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеСбой системы. Почему затормозила медицинская реформа и чем это грозит украинцам

"Нам главное сейчас – возобновить службу. Создать службу, потому что она была уничтожена. У нас количество врачей - не хватает до 50-60%. За тот эксперимент, который начали - за него 100% кто-то должен отвечать. Очень хорошо сейчас говорить: почему у нас такое маленькое количество тестирований делается. Я вам могу сказать, что в том состоянии, в котором находились наши лабораторные центры, что нормально начали работать 3-4 лабораторные центры в начале эпидемии, и мы делали 500 тестов в сутки в начале апреля. Сейчас мы делаем 12 тысяч - и мы идем дальше. И мы знаем, что мы будем делать больше. Это все делалось с колес. И дальше это все ляжет, в том числе в концепцию биологической защиты, который мы должны создать в нашей стране", – сказал Степанов.

Как сообщал ранее УНИАН, Максим Степанов заявил, что на дополнительное финансирование медицинских учреждений, которые после очередного этапа медреформы от 1 апреля почувствовали нехватку средств, могут направить 4,5 млрд грн. Этот вопрос должен рассмотреть Кабмин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram