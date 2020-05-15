Саакашвили опроверг свое назначение "теневым премьером" Украины

По словам Саакашвили, он собирается помочь Зеленскому выполнить свои функции.

Бывший президент Грузии, недавно назначенный председателем исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заявил, что не имеет амбициозных целей и не собирается быть "теневым премьер-министром" Украины.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Отвечая на вопрос ведущей, не является ли он "теневым премьером", Саакашвили ответил отрицательно.

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"Нет, конечно... Я думаю, что это не совсем корректная интерпретация, в стране есть премьер и правительство конкретные. В стране главным генератором изменений может быть только президент. Власть и мандат сейчас только у президента самые главные и самые стойкие, правильно? Я для того, чтобы помочь ему осуществить свою функцию. У меня нет других амбиций или целей", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.