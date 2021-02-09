Министр отреагировал на то, что в Кремле Украину объявили территорией «русского мира»

Российская Федерация не сможет продвинуть «русский мир» в Украине «мягкой силой».

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

«Россия не смогла продвинуть «русский мир» в Украине танками. И мягкой силой не сможет. «Русский мир» - это однообразие, в котором нет никого, кроме русских. Украинский мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», - заявил Кулеба.

Кремлевские заявления о "русском мире" в Украине

8 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу собственного корреспондента УНИАН в РФ подробнее рассказать о темах, которые обсуждались на заседании Совета безопасности под руководством Владимира Путина, сказал, что «в Украине живет очень много русских и русскоязычных, они все принадлежат к «русскому миру».

Песков заявил, что для продвижение в Украине "русского мира" будет использоваться "мягкая сила".

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Автор: Виталий Саенко