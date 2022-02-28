Баскетбольные организации отстранили клубы агрессора на неопределенный срок.

Из-за вторжения РФ в Украину российские баскетбольные клубы ЦСКА, Зенит и УНИКС выгнали из Евролиги, а Локомотив-Кубань выбросили из Еврокубка.

Об этом сообщает basketnews.com.

"Мы поражены ужасающими событиями, происходящими в Украине. Команды Евролиги соединены с обществом, которое они представляют. В ситуации, похожей на происходящее сегодня, мы обязаны поддерживать этих людей и выражать их убеждения", — сказал генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу.

Баскетбольные организации отстранили клубы агрессора на неопределенный срок, но если российские оккупанты продолжат воевать с Украиной, то их результаты будут аннулированы.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.