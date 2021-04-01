Рейтинг доверия к политикам возглавляют Владимир Зеленский и Виталий Кличко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 26-28 марта. Также социологи выяснили, как украинцы относятся к усилению карантина в связи с третьей волной эпидемии коронавируса.

По данным опроса, президенту Зеленскому доверяют 46%, а лидеру партии УДАР Кличко - 33% опрошенных украинский.

Владимиру Гройсману доверяют 32, Дмитрию Разумкову – 31, Юлии Тимошенко – 29, Петру Порошенко – 23, Юрию Бойко – 23, Арсению Яценюку – 22, Арсену Авакову – 22, Денису Шмыгалю – 16, Виктору Медведчуку – 15%.

Читайте такжеПочти 80% украинцев считают, что не могут повлиять на происходящее в стране - опросВ исследовании говорится, что 63% поддерживают введение «жесткого» карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 61% ожидают, что распространение вируса уменьшится в результате введения «жесткого» карантина. Больше всего карантин поддерживают респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто следят за новостями о Covid-19.

84% считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит некоторые свободы. Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок. Запрос на порядок сейчас находится на самом высоком уровне с 2017 года.

Исследование проведено 26-28 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Социологи опросили 2500 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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Автор: Григорий Бондарь