Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно рекомендовал парламенту принять законопроект №5110 за основу и в целом.
Читайте такжеЕврейская община обратилась к депутатам Рады по Закону об антисемитизмеОб этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в Telegram.
Этим проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины - добавление фразы "проявления антисемитизма".
Автором законопроекта №5110 выступил нардеп Максим Бужанский, соавторами стали 48 народных избранников.
Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". За принятие документа №5109 проголосовали 283 народных депутата. В законе определено, что антисемитизм - это восприятие евреев, выражающееся как ненависть к евреям.