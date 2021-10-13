Автором законопроекта №5110 выступил нардеп Максим Бужанский.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно рекомендовал парламенту принять законопроект №5110 за основу и в целом.

Читайте такжеЕврейская община обратилась к депутатам Рады по Закону об антисемитизмеОб этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

Этим проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины - добавление фразы "проявления антисемитизма".

Автором законопроекта №5110 выступил нардеп Максим Бужанский, соавторами стали 48 народных избранников.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине". За принятие документа №5109 проголосовали 283 народных депутата. В законе определено, что антисемитизм - это восприятие евреев, выражающееся как ненависть к евреям.

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Автор: Григорий Бондарь